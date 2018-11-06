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Свитолина о личной жизни: сейчас я не в активном поиске

13:56, 06 ноября 2018
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Свитолина сейчас сосредоточена на спортивных достижениях, из-за которых жертвует личной жизнью / REUTERS

По словам спортсменки, она в нынешний период жизни сделала ставку на работу, сообщает ПроСпорт.

"Сейчас у меня не то, чтобы не было времени, я просто сфокусирована на своей работе, на теннисе. Я не в активном поиске (смеется). Фокусируюсь на своих задачах, которых хочу достичь. Из-за этого жертвую...

Для меня очень важно видеть семью, когда есть возможность, поэтому семья для меня на первом месте", - сказала Элина во время пресс-конференции в Киеве.

Напомним, Свитолина встречалась с английским игроком в крикет Крисом Топли. В марте 2018 года пара разошлась.

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Теги: #Элина Свитолина#Свитолина WTA