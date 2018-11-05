Серб Джокович установил уникальное достижение в XXI веке
По результатам турнира в Париже серб Новак Джокович сменил испанца Рафаэля Надаля на первом месте рейтинга, а Кеи Нисикори вошел в топ-10.
Серб станет первым теннисистом с 2000 года, который в рамках одного сезона сначала находился за пределами первой двадцатки списка, а позже его возглавил. 18 лет назад это удалось россиянину Марату Сафину.
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Джокович стал третьим теннисистом на вершине ATP в нынешнем сезоне после Надаля и Роджера Федерера.
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский улучшил позицию в рейтинге на две строчки, а Александр Долгополов опустился на четыре. Об этом сообщает официальный сайт ATP.
Рейтинг ATP. 5 ноября
1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) – 5300
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895
9 (11). Кеи Нисикори (Япония) – 3390
10 (9). Джон Изнер (США) – 3155
...142 (144). Сергей Стаховский (Украина) – 387
...298 (294). Александр Долгополов (Украина) – 165