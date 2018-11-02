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Украинец Романчук выиграл серебро на этапе Кубка мира в Пекине

18:44, 02 ноября 2018
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Михаил Романчук завоевал серебро этапа Кубка мира / xsport.ua

Украинец с результатом 3.43,32 м стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Золото завоевал китаец Ксинджи Джи (3.40,82), а третьим пришел Блэйк Пьерони из США (3.45,32).

Также в заплыве участвовал украинец Сергей Фролов, который показал шестой результат – 3.48,62.

Как сообщал УНИАН, 29 октября ушла из жизни легендарный тренер по плаванию Нина Кожух - наставник 4-кратной олимпийской чемпионки Яны Клочковой.

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Теги: #плавание#Михаил Романчук