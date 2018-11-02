Украинец Романчук выиграл серебро на этапе Кубка мира в Пекине

Михаил Романчук стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем.

Украинский пловец Михаил Романчук стал серебряным призером этапа Кубка мира, который проходит в Китае со 2-го по 4 ноября.

Украинец с результатом 3.43,32 м стал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Золото завоевал китаец Ксинджи Джи (3.40,82), а третьим пришел Блэйк Пьерони из США (3.45,32).

Также в заплыве участвовал украинец Сергей Фролов, который показал шестой результат – 3.48,62.

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