Украинские каратисты Станислав Горуна и Терлюга возглавили мировой рейтинг WKF

Украинцы в своих весовых категориях - на вершине.

Украинские каратисты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга возглавили мировые рейтинги в своих весовых категориях.

Горуна стал первым в весовой категории 75 кг среди мужчин, сообщает официальный сайт WKF.

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У него 5 750 баллов, что на 170 больше, чем у азербайджанца Рафаэля Агаева, который занимает второе место.

Терлюга возглавляет реестр в весе 55 кг среди женщин.

Она обходит находящуюся на втором месте Цзю Юн Вен из Тайбэя на 1 497 баллов.

Как сообщал УНИАН, украинские каратисты Игорь Угнич и Галина Мельник завоевали в Токио две медали на этапе Премьер-лиги WKF.