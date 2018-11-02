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Украинские каратисты Станислав Горуна и Терлюга возглавили мировой рейтинг WKF

12:15, 02 ноября 2018
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Станислав Горуна и Анжелика Терлюга возглавили рейтинг WKF / НОК Украины

Горуна стал первым в весовой категории 75 кг среди мужчин, сообщает официальный сайт WKF.

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У него 5 750 баллов, что на 170 больше, чем у азербайджанца Рафаэля Агаева, который занимает второе место.

Терлюга возглавляет реестр в весе 55 кг среди женщин.

Она обходит находящуюся на втором месте Цзю Юн Вен из Тайбэя на 1 497 баллов.

Как сообщал УНИАН, украинские каратисты Игорь Угнич и Галина Мельник завоевали в Токио две медали на этапе Премьер-лиги WKF.

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Теги: #Станислав Горуна#карате сборная Украины#Анжелика Терлюга