Украинские каратисты Станислав Горуна и Терлюга возглавили мировой рейтинг WKF
12:15, 02 ноября 2018Другое
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Украинцы в своих весовых категориях - на вершине.
Станислав Горуна и Анжелика Терлюга возглавили рейтинг WKF / НОК Украины
Украинские каратисты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга возглавили мировые рейтинги в своих весовых категориях.
Горуна стал первым в весовой категории 75 кг среди мужчин, сообщает официальный сайт WKF.
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У него 5 750 баллов, что на 170 больше, чем у азербайджанца Рафаэля Агаева, который занимает второе место.
Терлюга возглавляет реестр в весе 55 кг среди женщин.
Она обходит находящуюся на втором месте Цзю Юн Вен из Тайбэя на 1 497 баллов.
Как сообщал УНИАН, украинские каратисты Игорь Угнич и Галина Мельник завоевали в Токио две медали на этапе Премьер-лиги WKF.
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