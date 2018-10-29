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Украинка Елистратова в четвертый раз выиграла общий зачет Кубка Европы по триатлону

19:32, 29 октября 2018
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Юлия Елистратова выиграла общий зачет Кубка Европы / Facebook Юлии Елистратовой

На финальном этапе в португальской Мадейре украинка заняла третье место из-за неудачного выступления на втором этапе – велосипеде. Елистратова показала лучшее время в беге и это позволило ей подняться на пьедестал.

Таким образом, Юрия Елистратова завоевала третью медаль в сезоне Кубка Европы. Благодаря победам в Днепре и Аланье, третьему месту на Мадейре, украинка набрала 1044 очка и в четвертый раз в карьере выиграла Кубок Европы.

Отметим, что в октябре Елистратова впервые за три года выиграла этап Кубка мира и, вместе с бронзой Мадейры, это позволило ей подняться на 35-е место в рейтинге олимпийкой квалификации, а также удержаться в топ-50 мирового рейтинга ITU – 48-е место.

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Теги: #триатлон#Юлия Елистратова