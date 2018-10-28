Историческая победа: Свитолина стала чемпионкой Итогового турнира WTA

В финале украинка в блестящем стиле одержала волевую победу над Слоан Стивенс.

Украинская тенниситка Элина Свитолина одержала победу в финальном матче Итогового турнира WTA (WTA Finals-2018), который завершился в Сингапуре.

В решающем поединке турнира, который является неофициальным чемпионатом мира, 24-летняя украинка в блестящем стиле обыграла американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2.

Начало встречи оказалось за чуть более опытной американкой. Судьбу первой партии решил единственный брейк, который Стивенс сделала уже при счете 1:0 в свою пользу. Свитолина потеряла подачу (0:2), а после этого в течение сета не сумела реализовать четыре брейк-поинта. Во второй половине партии игра выравнялась, однако американка со второго сетбола праздновала успех. Первый сет длился 46 минут.

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Подсказки тренера Эндрю Беллса и настрой самой украинки помогли ей гораздо уверенне провести вторую партию, в которой она стала навязывать свою игру сопернице. В середине сета Элина взяла сразу две подачи американки, на что Слоан ответила лишь одним брейком. Эффектным завершением второй партии стал очередной брейк: украинка прекрасно сыграла на приеме при счете 5:2, заставив Стивенс постоянно ошибаться. В итоге - 6:2, и счет по сетам стал равным - 1:1. Все решала третья партия!

После короткого перерыва украинка продолжила успешный отрезок, который продлился три гейма - 3:0. После этого последовала короткая вспышка Слоан Стивенс, которая сделала обратный брейк (3:2). Но это был лишь эпизод. Свитолина полностью доминировала, блестяще действовала в длинных розыгрышах и оказалась сильнее американки функционально и психологически.

Итог матча - 3:6, 6:2, 6:2 - в пользу Свитолиной.

Отметим, что Итоговый турнир WTA является аналогом чемпионата мира по теннису. Соревнования проводятся c 1972 года и проходят с участием восьми лучших спортсменок года. Впервые в истории укринского тенниса - как женского, так и мужского - в финале Итогового турнира выступал украинский участник.

Напомним, что Элина Свитолина на пути к финалу выиграла групповой турнир, победив Петру Квитову (2:0), Каролину Плишкову (2:1), Каролин Возняцки (2:1), а в полуфинале одолев Кики Бертенс (2:1).