Беленюк проиграл в финале и стал вице-чемпионом мира по борьбе

Украинец уступил турецкому борцу со счетом 1:2.

В Будапеште завершились соревнования чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 87 кг., где в финальной схватке украинец Жан Беленюк проиграл Метехану Башару из Турции.

Схватка завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский борец повел в счете, но затем начал действовать пассивно и не сумел удержать преимущество, позволив Башару завоевать два очка и выиграть финальный матч.

По пути к финалу Беленюк в 1/16 финала взял верх над литовцем Эйвилдасом Станкявичюсом (4:2), в 1/8 финала победил армянина Артура Шахиняна (4:1), в четвертьфинале — иранца Хоссейна Ахмада Нури (4:2), в полуфинале — азербайджанца Ислама Аббасова (5:1).

Жан Беленюк является двукратным чемпионом Европы (2014, 2016), чемпионом мира (2015) и вице-чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016.