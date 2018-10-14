С прицелом на Олимпиаду: украинские каратисты завоевали в Токио две медали

На этапе Премьер-лиги WKF бронзовые награды завоевали Игорь Угнич и Галина Мельник.

12-14 октября в Токио прошел этап Премьер Лиги WKF по карате. Сборная Украины впервые выступала на турнире в столице будущей Олимпиады-2020. Дебют оказался результативным - в нашем активе две бронзовые медали.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской федерации карате.

Соревнования в зале Tokyo Budokan стали последним этапом Премьер Лиги WKF 2018 и последним стартом перед чемпионатом мира, который пройдет в Мадриде 6-11 ноября. Важно было проверить силы в преддверии главного турнира года и получить рейтинговые очки для олимпийского зачета.

Поэтому и состав участников был сильным, и борьба – ожесточенной.

На этот раз добраться до финала из украинских спортсменов не удалось никому. А вот право побороться за бронзу завоевали пятеро наших каратистов. К сожалению, двое из них соревновались между собой. Но тут медаль нам была по крайней мере гарантирована. Ее в поединке с Олегом Филиповичем завоевал Игорь Угнич, это был бронзовый финал в мужском кумитэ до 60 кг.

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Если Олег дошел до полуфинала, где минимально уступил будущему чемпиону французу Каджиту Канагасингаму (5:6), то Игорь проиграл тому же французу в первой схватке (2:2, по первому набранному баллу), а затем шел к бронзовому финалу через утешительные бои. Он одолел соперников из Узбекистана и Азербайджана, а бронзовый финал выиграл у Филиповича со счетом 6:0.

Вторую бронзу для Украины выиграла Галина Мельник (до 68 кг). Львовянка сначала победила Чжу Чао (Тайпей) – 3:0, затем по хантею при счете 0:0 выиграла у Василики Панециду (Греция), а в третьем поединке нанесла поражение украинке Ирине Зарецкой, которая выступает за Азербайджан – 3:1. В полуфинале вновь по хантею Галина уступила 3-му номеру мирового рейтинга Елене Киричи из Швейцарии. А в бронзовом финале уверенно победила Луану Дебатти из Бельгии – 2:0.

Радость медалистов разделяют их тренеры – Николай Сираковский и Антон Никулин.

Пятые места, кроме Олега Филиповича, заняли наши мужские лидеры – Станислав Горуна (до 75 кг) и Валерий Чоботарь (до 84 кг). Стас дошел до полуфинала, разгромив соперников из Бельгии (8:0), Ямайки (7:0) и Испании (9:2). В полуфинале наш капитан уступил японцу Юта Мори – 0:2. А в бронзовом финале уже в который раз в этом году встретился с неуступчивым венгром Габором Харшпатаки, который на этот раз победил – 4:3.

Валерий Чоботарь в третьем круге проиграл японцу Рикито Шимади (3:4) и благодаря тому, что японец прошел в финал, получил возможность побороться за бронзу. В бронзовый финал черновчанин вышел, одолев легендарного грека Георгиоса Цаноса (4:3), но решающий бой проиграл Игорю Чикмареву из Казахстана – 1:6.

Киевлянин Игнат Пак (до 61 кг) провел четыре боя и занял 7-е место.

Нашим ведущим звездам на этот раз не очень повезло. Анжелика Терлюга и Екатерина Кривая провели по три боя, Анита Серегина – два.