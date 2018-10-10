Украинец Тищенко стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в академической гребле

Наш спортсмен принес в копилку украинской команды третью медаль - 2 золота и 1 бронза.

В четвертый день юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айэресе, украинские олимпийцы завоевали золотую медаль в академической гребле.

Наш гребец Иван Тищенко, который прошел квалификацию в одиночке с пятым результатом, выигрывал все последующие свои заезды, в том числе сегодняшние полуфинальный и финальный, сообщает Isport.

В решающем заезде Тищенко показал время 1:32.47, опередив соперников из Беларуси и Австралии.

Как сообщал УНИАН, это третья медаль Украины на юношеских Олимпийских игр после бронзы в первый день в дзюдо и золота во второй - в фехтовании.