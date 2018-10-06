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Михаил Кохан будет знаменосцем Украины на церемонии открытия ЮОИ в Буэнос-Айресе

19:52, 06 октября 2018
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Кохан понесет флаг Украины на открытии юношеской Олимпиады / noc-ukr.org

Высокую честь и ответственную миссию нести флаг Украины на церемонии открытия III летних Юношеских Олимпийских игр доверено одному из самых успешных спортсменов нашей Юношеской Олимпийской сборной - чемпиону мира среди юношей, рекордсмена мира по метанию молота Михаилу Кохану.

Такое решение приняли сами олимпийцы во время общих командных собраний сегодня в Олимпийском поселке Буэнос-Айреса, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

"Честно скажу, для меня - это очень неожиданно! Это действительно большая честь. Я безгранично рад и эмоции переполняют, ведь именно мне доверили великую миссию пронести флаг нашей сильной, великой страны!", - сказал Михаил Кохан.

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в аргентинском Буэнос-Айресе,

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Теги: #Олимпиада#Буэнос-Айрес#Юношеские Олимпийские игры-2018