Михаил Кохан будет знаменосцем Украины на церемонии открытия ЮОИ в Буэнос-Айресе

Кохан накануне Юношеской Олимпиады завоевал золото чемпионата мира среди юношей и установил рекорд мира по метанию молота

Высокую честь и ответственную миссию нести флаг Украины на церемонии открытия III летних Юношеских Олимпийских игр доверено одному из самых успешных спортсменов нашей Юношеской Олимпийской сборной - чемпиону мира среди юношей, рекордсмена мира по метанию молота Михаилу Кохану.

Такое решение приняли сами олимпийцы во время общих командных собраний сегодня в Олимпийском поселке Буэнос-Айреса, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

"Честно скажу, для меня - это очень неожиданно! Это действительно большая честь. Я безгранично рад и эмоции переполняют, ведь именно мне доверили великую миссию пронести флаг нашей сильной, великой страны!", - сказал Михаил Кохан.

III летние Юношеские Олимпийские игры стартуют 6 октября в аргентинском Буэнос-Айресе,