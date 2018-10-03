Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации
Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации (FIDE)
Об этом сообщает официальный сайт FIDE.
По результатам выборов, которые состоялись в Батуми (Грузия), где в эти дни проходит Всемирная шахматная Олимпиада, Дворкович обогнал вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса. Третим стал британский гроссмейстер Найджел Шорт, который снял свою кандидатуру в пользу Дворковича.
Что интересно, новоизбранный президент сменит на посту еще одного россиянина Кирсана Илюмжинова, который был президентом FIDE с 1995 года.
В команде президента на другие должности были избраны:
Бачар Куатли - заместитель президента,
Сьюа Эньонам Фуми - Генеральный секретарь,
Махир Мамедов - вице-президент,
Хулио Гранда Зунига - вице-президент,
Чжу Чен - казначей.
Аркадий Дворкович российский политик, экономист. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 22 июня 2015 года.
Был заместителем председателя правительства Российской Федерации (с 21 мая 2012 по 18 мая 2018 года), а аткже помощником президента Российской Федерации (с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года).