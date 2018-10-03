Российский политик обошел на выборах вице-президента FIDE

Бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации (FIDE)

Об этом сообщает официальный сайт FIDE.

По результатам выборов, которые состоялись в Батуми (Грузия), где в эти дни проходит Всемирная шахматная Олимпиада, Дворкович обогнал вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса. Третим стал британский гроссмейстер Найджел Шорт, который снял свою кандидатуру в пользу Дворковича.

Что интересно, новоизбранный президент сменит на посту еще одного россиянина Кирсана Илюмжинова, который был президентом FIDE с 1995 года.

В команде президента на другие должности были избраны:

Бачар Куатли - заместитель президента,

Сьюа Эньонам Фуми - Генеральный секретарь,

Махир Мамедов - вице-президент,

Хулио Гранда Зунига - вице-президент,

Чжу Чен - казначей.

Аркадий Дворкович российский политик, экономист. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 22 июня 2015 года.

Был заместителем председателя правительства Российской Федерации (с 21 мая 2012 по 18 мая 2018 года), а аткже помощником президента Российской Федерации (с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года).