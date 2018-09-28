Киев будет претендовать на командный чемпионат Европы-2021 по легкой атлетике

Если НСК «Олимпийский» примет командный чемпионат Европы в 2021 году, это может стать тем самым скачком к приему и непосредственно чемпионата Европы по легкой атлетике.

Киев будет претендовать на проведение командного чемпионата Европы по легкой атлетике (Суперлига) в 2021 году

Об этом шла речь на пресс-конференции 28 сентября на НСК «Олимпийский» с участием президента Европейской легкой атлетики (ЕА) Свена Арне Хансена, члена Совета ЕА Мартона Дюлая, президента ФЛАУ Игоря Гоцула, вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Украины Вячеслава Кириленко, президента НОК Украины и первого вице-президента ИААФ Сергея Бубки и генерального директора НСК «Олимпийский» Валентина Груздева, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

«Киев будет претендовать на проведение командного чемпионата Европы в 2021 году (Суперлига), - отметил Свен Арне Хансен. – Конечно, для начала Украина должна войти в топ-восьмерку на следующем командном чемпионате Европы в Быдгоще-2019. Ведь если раньше в Суперлиге выступали 12 команд, то с 2021-го их количество уменьшится до восьми. Однако я посмотрел статистику, прежде чем ехать в Украину: за последние годы ваша команда всегда была в первой восьмерке. Поэтому если она выполнит это задание и в следующем году, мы сможем уже более конкретно говорить о заявке Украины на проведение Суперлиги в Киеве.

Если НСК «Олимпийский» примет командный чемпионат Европы в 2021 году, это может стать тем самым скачком до приема и непосредственно чемпионата Европы по легкой атлетике. В вашем городе есть все для этого.

Мы также осмотрели манеж на Березняках. Я удивлен ходом его реконструкции! В следующем году состоятся выборы президента ЕА. Если меня переизберут (а я буду претендовать на эту должность), то намерен провести в Киеве первое заседание Исполнительного комитета ЕА, которое совпадет с завершением реконструкции манежа».