Японский Саппоро из-за землетрясения вынужден отказаться от проведения Олимпиады-2026

Власти японского города забрали заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Власти японского Саппоро забрали заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году, сообщает Sport Arena.

Японцы приняли такое решение из-за землетрясения, которое всколыхнуло город и весь остров Хоккайдо в начале этого месяца. В результате подземных толчков погибли более 40 человек, убытки составили сотни миллионов евро.

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В Саппоро посчитали, что не успеют как следует подготовиться к Играм-2026, но намерены подать заявку на проведение Олимпиады-2030.

Это означает, что претендентов на проведение зимней Олимпиады-2026 осталось четверо: Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция) и совместная заявка итальянских Кортина-д’Ампеццо, Милана и Турина.

МОК назовет место проведение Олимпиады-2026 на сессии в Милане через год.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Его эпицентр был зафиксирован на расстоянии 62 километров от города Саппоро. Власти Японии сообщали о 42 погибших.