Президент НОК Украины Бубка принял участие в праздновании 30-летия ОИ Сеула-1988

Сергей Бубка подчеркнул, что наследие Олимпийских игр живет во всех, кто был вдохновлен или тронут событиями этого магического времени 30 лет назад.

В корейском Сеуле состоялись торжества по случаю 30-летнего юбилея Олимпийских игр-1988, на которых свое Олимпийское «золото» завоевал выдающийся украинский легкоатлет, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Именно Сергею Бубке как одному из лидеров мирового Олимпийского движения, члену Исполкома Международного Олимпийского Комитета, президент МОК Томас Бах доверил почетную миссию представить его на торжествах в Корее и от имени мировой Олимпийской семьи поздравить участников мероприятия, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«За всю мою спортивную карьеру я добился многих замечательных результатов, которыми очень горжусь. Но Олимпийские игры – это особый опыт. Олимпийские соревнования являются уникальными и для спортсмена никакой другой опыт не возможно сравнить с участием в Олимпийских играх. И для меня Олимпийские игры в Сеуле были очень особенными», - сказал Сергей Бубка.

Он добавил: «Это был мой шанс завоевать олимпийскую медаль, одну единственную, которой не хватало в моей коллекции. Это был самый тяжелый момент моей спортивной карьеры. Я никогда не испытывал подобных ощущений. Возможно, мне нужно было чудо. Но, в конце концов, это было самым ярким, самым захватывающим моментом моей жизни. Я стал Олимпийским чемпионом. Моя заветная мечта осуществилась. Это было достижением той цели, к которой я упорно и долго шел».

«Спорт имеет уникальную способность объединять людей вокруг универсальных олимпийских ценностей уважения, дружбы и солидарности. Недавний пример силы спорта, который все мы обязательно запомним, – это совместный выход спортсменов из Северной и Южной Кореи на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в феврале этого года. Это была сильная заявка миру, что, несмотря на все наши разногласия, человечество может жить в мире, уважении и гармонии.

Этот момент, конечно, не произошел случайно. Это стало результатом длительного переговорного процесса и привлечения правительства на высоком уровне со стороны Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха, который начался еще в 2014 году».

Сергей Бубка подчеркнул, что наследие Олимпийских игр живет во всех, кто был вдохновлен или тронут событиями этого магического времени 30 лет назад. «Я среди тех, кто вечно будет помнить Олимпийские игры в Сеуле 1988 года. Это олимпийский город занимает особое место в моем сердце. Давайте будем продолжать распространять олимпийский дух вместе для лучшего будущего», - подчеркнул президент НОК Украины.