Спортсмены юношеской олимпийской сборной Украины примеряли новую обувь

Стильную обувь примерили борец Владислав Остапенко, боксер Тарас Бондарчук, баскетболисты 3х3 Александр Сидорук и Вероника Космач, гребец Иван Тищенко и фехтовальщица Екатерина Черний

Юношеская олимпийская сборная Украины продолжает подготовку к III летним Юношеским Олимпийским играм, которые в октябре пройдут в аргентинском Буэнос-Айресе.

Именно с ЮОИ-2018 начинается сотрудничество НОК и INTERTOP, который будет обеспечивать официальную делегацию Украины на престижном спортивном форуме в Буэнос-Айресе обувью, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Благодаря объединению совместных усилий обеих организаций олимпийские команды Украины будут получать дополнительную поддержку до конца 2020 года.

В новую линейку входят женские и мужские модели в стиле «sport casual». Обувь произведена в Украине. В палитре представлены белый и темно-синий цвета, благодаря чему обувь легко подойдет к любому гардеробу и поможет создать лаконичный и в то же время стильный образ.

Первыми обладателями стильных новинок INTERTOP станут спортсмены юношеской сборной в Буэнос-Айресе-2018. Сегодня во время презентации стильную обувь примерили представители нашей команды: борец Владислав Остапенко, боксер Тарас Бондарчук, баскетболисты 3х3 Александр Сидорук и Вероника Космач, гребец Иван Тищенко, фехтовальщица Екатерина Черний. Юные олимпийцы признались, что в этой обуви чувствуют себя комфортно и стильно и выразили готовность покорять вершины олимпийского Буэнос-Айреса.

«Олимпийский комитет в своей деятельности уделяет большое внимание тесному и плодотворному сотрудничеству, взаимодействия с нашими добрыми друзьями - спонсорами и партнерами. В наше время это очень важный момент! Нам очень приятно официально подтвердить наши хорошие отношения с компанией INTERTOP, которая является крупнейшей сетью обувных магазинов Украины. Мы рады в вашем лице видеть надежных партнеров, друзей и единомышленников. Таким образом, мы сможем еще больше поддерживать наших олимпийцев», - отметил во время мероприятия Сергей Бубка, выразив искренние слова благодарности президент группы компаний МТІ Владимиру Цою.

Сегодняшнее торжественное мероприятие посетили и наши прославленные Олимпийские чемпионы и призеры Игр - Жан Беленюк, Наталья Добрынская, Илья Кваша, Александр Крикун, Ольга Саладуха.