Олимпийский чемпион по фристайлу Абраменко женился на российской спортсменке
13:07, 11 сентября 2018Другое
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Украинский герой Пхенчхана-2018 сделал свой главный выбор в личной жизни.
Украинский Олимпийский чемпион-2018 обрел свое семейное счастье / sportarena.com
Украинский лыжный акробат, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко женился на российской фристайлистке Александре Орловой.
Свадьбу сыграли в Киеве, сообщает SportArena.
21-летняя Александра также принимала участие в Олимпийских играх 2018, где представляла Россию и заняла 8-е место. Тогда украинец поддержал девушку, отметив в одном из комментариев, что будет выступать за двоих. И, в итоге, выиграл золото.
Абраменко стал единственным медалистом Игр-2018 в составе сборной Украины.
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