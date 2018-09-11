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Олимпийский чемпион по фристайлу Абраменко женился на российской спортсменке

13:07, 11 сентября 2018
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Украинский Олимпийский чемпион-2018 обрел свое семейное счастье / sportarena.com

Украинский лыжный акробат, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Александр Абраменко женился на российской фристайлистке Александре Орловой.

Свадьбу сыграли в Киеве, сообщает SportArena.

21-летняя Александра также принимала участие в Олимпийских играх 2018, где представляла Россию и заняла 8-е место. Тогда украинец поддержал девушку, отметив в одном из комментариев, что будет выступать за двоих. И, в итоге, выиграл золото.

Абраменко стал единственным медалистом Игр-2018 в составе сборной Украины. 

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Теги: #Абраменко фристайл Олимпиада-2018#золото Абраменко