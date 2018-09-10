Сборная Украины по пауэрлифтингу победно выступила на юниорском чемпионате мира

Украинские спортсмены завоевали 12 наград, из них - 7 золотых.

В городе Почефструм (ЮАР) состоялся чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Сборная Украины великолепно выступила на мировом первенстве и завоевала 12 наград, из них - 7 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

В итоге мужская сборная юниоров не оставила ни одного высокого титула представителям других стран. Весь пьедестал абсолютного зачета оказался украинским - его разделили Александр Рубец (золото), Даниил Ковалев (серебро) и Константин Мусиенко (бронза).

Сборная команда девушек заняла третью строчку общекомандного зачета, а Руслана Краснова стала третьей среди девушек в абсолютном зачете. Татьяна Шлопко добыла чемпионство в абсолютке среди юниорок.

Первой чемпионкой мира этого года стала Татьяна Шлопко в категории до 52 кг. Спортсменке принадлежат золотая награда и рекорд Европы среди юниорок в приседании с результатом 192,5 кг, еще одно золото в жиме - 120 кг и серебро в тяге - 162,5 кг. В сумме троеборья вес составил 475 кг, что стало новым рекордом Украины среди юниорок.

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Анастасия Антонюк повторила результат Татьяны и стала чемпионкой мира среди девушек в весовой категории до 57 кг. Анастасия получила золотые награды в приседании (170 кг) и жиме (100 кг) и серебро в тяге (150 кг). Сумма троеборья чемпионки составляет 420 кг.

Последнее золото женской сборной на соревнованиях одержала Руслана Краснова. Спортсменка собрала все малые золотые медали с результатами: 200 кг в приседании, 120 в жиме, 175 кг в тяге и титул чемпионки мира среди девушек весовой категории до 72 кг.

Серебряной наградой завершилось мировое первенство для полтавчанки Дарьи Бражник в весовой категории до 43 кг. Завоевав малые золотые награды в приседании и жиме с результатами 127,5 и 72,5 кг соответственно, которые теперь являются новыми рекордами Украины среди юниорок, спортсменка уступила в тяге, покорив вес 115 кг. Лишь 2,5 кг отделили ее от чемпионского титула в сумме троеборья, которая тем не менее также является новым рекордом Украины - 315 кг.

Также серебряной призеркой мирового чемпионата среди юниорок стала Наталья Гаргуновская в весовой категории до 57 кг. Спортсменка собрала полный комплект малых наград: золотая медаль в приседании - 200 кг, серебряная в жиме - 110 кг и бронза в тяге - 172,5 кг.

Ангелина Киях из Борисполя в категории до 63 кг среди девушек завоевала бронзовую награду мирового первенства с суммой 362,5 кг.

Среди мужчин титул чемпиона мира первым завоевал Владислав Черный из Мангуша. Технично и уверенно атлет дважды обновил мировой рекорд среди юниоров в приседании, который теперь составляет 343 кг. В жиме лежа спортсмен зафиксировал 190 кг, а в тяге - 295 кг. Сумма троеборья составляет 828 кг, что тоже стало рекордом Украины среди юниоров.

Еще одним рекордсменом сборной стал Константин Мусиенко, который уже второй раз в этом году посетил город Почефструм. Первым был чемпионат мира по жиму лежа в апреле, на котором спортсмен стал серебряным призером среди мужчин открытой возрастной группы, установив мировой рекорд среди юниоров. В этот же раз, соревнуясь в троеборье, дружковчанин начал с малой серебряной медали в приседании - 320 кг. А в жиме первой же попыткой обновил рекорд мира среди мужчин открытой возрастной группы, одолев вес 280 кг. Во второй попытке Константин добавил еще 12,5 кг - 292,5! А 303 кг в третьей застыли в считанных сантиметрах от успеха. И успешно использовав все три попытки тяги, Константин обеспечил себе титул чемпиона мира с новым мировым рекордом среди юниоров в сумме троеборья - 895 кг!

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В категории до 105 кг встретились два украинца: Александр Рубец и Даниил Ковалев. Именно эти два спортсмена и создали интригу относительно чемпионского титула в своей весовой категории. Так, в приседании победил Александр, усилив вес 410 кг (Даниил зафиксировал 380 кг). В жиме спортсмены соревновались мировыми рекордами: после третьей попытки Даниил зафиксировал новую мировую вершину для юниоров - 301,5 кг, Александр Рубец остановился на отметке 301кг. Но в тяге победитель определился достаточно быстро – Александр взял вес 360 кг и завершил чемпионат победителем и рекордсменом мира среди юниоров в сумме троеборья - 1071 кг. Даниил стал серебряным призером чемпионата мира по сумме 1004 кг.

Андрей Шевченко в весовой категории свыше 120 кг собрал полный комплект золотых наград: 402,5 кг в приседании, 295 кг в жиме и 327,5 в тяге и стал последним чемпионом мирового первенства, в чью честь звучал национальный гимн!

Андрей Гнатюк среди юношей в весовой категории до 83 кг завоевал серебро по сумме троеборья - 650 кг.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок проходил 3-8 сентября в Южно-Африканской Республике.