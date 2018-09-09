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Украинка Авраменко выиграла бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе

14:24, 09 сентября 2018
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Галина Авраменко / XSport.ua

Украинка Галина Авраменко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по пулевой стрельбе, который проходит в корейском Чханвоне. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

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В соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени Авраменко в полуфинале уступила китаянке Ли Сю Ян со счетом 7:9, но в борьбе за 3-е место справилась с представительницей Северной Кореи Ри Чжи Е со счетом 6:3. Золото досталось россиянке Ольге Степановой.

Это седьмая медаль Украины на чемпионате мира в Корее, три из которых добыты во взрослой категории, а еще четыре – в юниорской. Украина находится на седьмом месте в медальном зачете.

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Теги: #пулевая стрельба