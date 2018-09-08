Сегодня стартует сезон мужской гандбольной Суперлиги 2018/2019

В чемпионате страны примут участие 9 сильнейших команд.

В субботу, 8 сентября, стартует новый чемпионат украинской мужской гандбольной Суперлиги. Сезон 2018/2019 стартует матчами 1-го тура 8-9 сентября, сообщает Федерация гандбола Украины. В чемпионате страны примут участие 9 сильнейших команд. Чемпионат Украины 2018/2019. Суперлига «Мотор» (Запорожье) ZTR (Запорожье) «Донбасс» (Донецкая область) ЗНТУ-ЗАБ (Запорожье) «ЗТР-Буревестник» (Луганская область) «Портовик» (Южный) «ЦСКА-Киев» (Киев) «СКА-Львов» «Одесса» (Одесса) 1 тур. 8 сентября «ЗТР-Буревестник» - ZTR. (Запорожье. ПС ЗТР. 11.00) «СКА-Львов» — ЗНТУ-ЗАС (Львов. СК СКА 12.30) «ЦСКА-Киев» - «Мотор» (Киев. СК КСЛИ. 13.00) 1 тур. 9 сентября «Донбасс» - «Портовик» (Мариуполь. СК ПГТУ. 13.00)

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