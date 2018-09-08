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Сегодня стартует сезон мужской гандбольной Суперлиги 2018/2019

10:59, 08 сентября 2018
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"Мотор" в этом сезоне будет защищать титул чемпиона Украины по гандболу / ГК "Мотор"

Сезон 2018/2019 стартует матчами 1-го тура 8-9 сентября, сообщает Федерация гандбола Украины.

В чемпионате страны примут участие 9 сильнейших команд.

Чемпионат Украины 2018/2019. Суперлига

«Мотор» (Запорожье)

ZTR (Запорожье)

«Донбасс» (Донецкая область)

ЗНТУ-ЗАБ (Запорожье)

«ЗТР-Буревестник» (Луганская область)

«Портовик» (Южный)

«ЦСКА-Киев» (Киев)

«СКА-Львов»

«Одесса» (Одесса)

1 тур. 8 сентября

«ЗТР-Буревестник» - ZTR. (Запорожье. ПС ЗТР. 11.00)

«СКА-Львов» — ЗНТУ-ЗАС (Львов. СК СКА 12.30)

«ЦСКА-Киев» - «Мотор» (Киев. СК КСЛИ. 13.00)

1 тур. 9 сентября

«Донбасс» - «Портовик» (Мариуполь. СК ПГТУ. 13.00)

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Теги: #гандбол#Мотор Запорожье