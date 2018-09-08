Сегодня стартует сезон мужской гандбольной Суперлиги 2018/2019
10:59, 08 сентября 2018Другое
236 0
В чемпионате страны примут участие 9 сильнейших команд.
"Мотор" в этом сезоне будет защищать титул чемпиона Украины по гандболу / ГК "Мотор"
В субботу, 8 сентября, стартует новый чемпионат украинской мужской гандбольной Суперлиги.
Сезон 2018/2019 стартует матчами 1-го тура 8-9 сентября, сообщает Федерация гандбола Украины.
В чемпионате страны примут участие 9 сильнейших команд.
Чемпионат Украины 2018/2019. Суперлига
«Мотор» (Запорожье)
ZTR (Запорожье)
«Донбасс» (Донецкая область)
ЗНТУ-ЗАБ (Запорожье)
«ЗТР-Буревестник» (Луганская область)
«Портовик» (Южный)
«ЦСКА-Киев» (Киев)
«СКА-Львов»
«Одесса» (Одесса)
1 тур. 8 сентября
«ЗТР-Буревестник» - ZTR. (Запорожье. ПС ЗТР. 11.00)
«СКА-Львов» — ЗНТУ-ЗАС (Львов. СК СКА 12.30)
«ЦСКА-Киев» - «Мотор» (Киев. СК КСЛИ. 13.00)
1 тур. 9 сентября
«Донбасс» - «Портовик» (Мариуполь. СК ПГТУ. 13.00)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter