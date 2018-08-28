Макинрой: Выйти на прежний уровень Долгополову будет непросто

Один из величайших теннисистов в истории без оптимизма оценивает будущее украинца.

Один из величайших теннисистов всех времен и спортивный эксперт телеканала Eurosport Джон Макинрой рассказал об интриге в мужском одиночном разряде US Open, а также о шансах украинца Александра Долгополова выйти на прежний уровень.

Как известно, наш спортсмен возобновит выступление не раньше 2019-го года, сообщает Sport.ua.

"Я думаю, это турнир станет отличным завершением сезона. Рафа и Роджер показывают хорошие результаты последние полтора года, вернулся Джокович, сходу выиграв Уимблдон. Будет очень интересно наблюдать, кому в итоге удастся преуспеть. Не стоит при этом забывать и про молодое поколение игроков – они всегда готовы вмешаться в борьбу за титул", - отметил Макинрой.

"Сколько времени может понадобиться Долгополову на восстановление? Сможет ли он после этого показывать те же результаты, что и раньше? На эти вопросы нет четких ответов. Он всегда был ярким теннисистом с необычным стилем игры, который доставляет соперникам множество проблем. Безусловно, ему понадобится время, чтобы вернуться на корт, вновь обрести уверенность в себе и начать выигрывать турниры. Выйти на прежний уровень будет непросто, но с теннисистами такое случается регулярно. Ему нужно посмотреть на таких ребят и сказать: «я тоже так смогу», - добавил знаменитый тренер.

Напомним, Долгополов перенес операцию на кисти и выйдет на корт не ранее 2019 года.