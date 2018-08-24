Калинина вышла в финал квалификации US Open, Свитолина узнала соперницу по первому кругу

Еще одна украинка может попасть в основной турнир Открытого чемпионата США по теннису.

В Нью-Йорке продолжается квалификационный турнир теннисного Открытого чемпионата США, где украинка Ангелина Калинина вышла в решающий третий круг соревнований.

Сегодня ночью она буквально разгромила Терезу Мартинцеву из Чехии со счетом 6:3, 6:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час 10 минут.

Игра прошла при полном преимуществе украинки.

В финале квалификации Калинина сыграет против Джейми Форлис из Австралии, которая в ночь на пятницу также обыграла Ольгу Данилович из Сербии - 4:6,7:6, 6:2.

Также накануне состоялась жеребьевка одиногочного турнира, где, благодаря своему высокому рейтингу, выступят сразу пять украинок.

Элина Свитолина получила 7-й посев на US Open и сыграет в первом раунде основной сетки против 79-й ракетки мира американки Сачии Викери. 35-я ракетка мира Леся Цуренко в первом раунде встретится с бельгийкой Элисон ван Эйтванк (№38). Катерина Бондаренко (№86) в первом раунде сыграет против белорусской теннисистки Веры Лапко (№70). Кстати, в этом году девушки уже встречались между собой в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, где украинка уступила в двух сетах. Катерина Козлова (№88) посоперничает с испанкой Ларой Аррубарреной (№85). А 18-летняя Даяна Ястремская проведет свой дебютный матч в основной сетке турниров Большого Шлема - её соперницей будет одна из победительниц квалификации.

Пять украинок в основной сетке US Open – лучший результат за последние 10 лет. В этом году Украина уже имела подобное представительство на Australian Open.