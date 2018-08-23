Марченко проиграл в квалификации US Open - впервые с 2008 года украинцев не будет в основе

Наш спортсмен проиграл Иво Карловичу из Хорватии.

В Нью-Йорке (США) продолжается квалификация Открытого чемпионата США по теннису, где украинец Илья Марченко, вслед за соотечественником Сергеем Стахлвским, проиграл уже в первом матче.

Марченко уступил Иво Карловичу (Хорватия) со счетом 3-6, 6-7(7), сообщает Большой теннис Украины.

Борьба на корте продолжалась почти полтора часа. Судьбу первого сета решил один гейм, в котором теннисисты дошли до брейкпоинтов: Карлович заработал скрытые сетболы при счете 4-3, которые сумел использовать, а затем подал на партию.

Во втором сете теннисисты продолжили поочередно брать свои геймы, пока Марченко не получил скрытые сетболы при счете 4-4. Пять шансов на брейк было у украинца, но соперник подачу защитил. Марченко удалось завладеть преимуществом на тайбрейке: 6-2, однако все сетболы Илья проиграл. До конца встречи наш теннисист взял лишь один розыгрыш из следующих восьми.

30-летнему Марченко, который зимой этого года перенес операцию на плече, в текущем сезоне пока так и не удалось одержать победу на корте.

Ранее в среду свой первый матч в квалификации американского мэйджора проиграл и Сергей Стаховский.

Таким образом, впервые c 2008 года украинцы не сыграют в основе мужского турнира. В прошлом году в основной сетке в Америке сыграл только Александр Долгополов, которому удалось дойти до четвертого круга, где он проиграл будущему чемпиону Рафаэлю Надалю. Ныне Долгополов травмирован и пропускает турнир за турниром.