Бывшая российская гимнастка Хоркина: мы спасли жителей Крыма от бандеровцев

Известная в прошлом российская гимнастка и экс-депутат Госдумы выразила полную поддержку Путину.

Известная в прошлом российская гимнастка, экс-депутат Госдумы Светлана Хоркина назвала оккупацию Крыма Россией "спасением для местных жителей".

Об этом бывшая спортсменка заявила в интервью Sports.ru.

«А что – Крым? Люди не имеют права выбрать, как они хотят жить? Или вы хотите, чтобы их убивали, как в Сирии? Они хотят говорить на русском, жить в мире и воспитывать детей. Они не хотят быть сгоревшими, как в Одессе. Не хотят бояться прийти в церковь, попасть в тюрьму, потому что просто 9 мая выходят на улицы, надев фронтовой мундир с наградами.

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Тем более все было сделано законным путем, через референдум! Люди не свиньи, они имеют право на голос и на жизнь. На жизнь ту, которой они хотят. Практически весь Крым сказал: «Мы хотим в Россию». И они – Россия. Мы людям дали возможность высказаться спокойно, иначе бы их убили бандеровцы», - заявила Хоркина.

Светлана Хоркина - бывшая гимнастка, которая завоевала 7 олимпийских медалей, 2 из них - золотые (в Атланте-1996 и Сиднее-2000). Она закончила свою спортивную карьеру после Олимпийских игр 2004 года, а через три года стала депутатом Госдумы, являясь членом партии «Единая Россия».

Как сообщал УНИАН, скандальный российский актер устроил пьяный дебош в самолете в оккупированном Крыму.