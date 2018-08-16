Сборная Украины по мини-футболу разгромила Черногорию на домашнем Евро и вышла в 1/4 финала

Помимо этого, выход в четвертьфинал гарантировал украинцам участие в чемпионате мира по мини-футболу.

Сборная Украины по мини-футболу крупно победила Черногорию в последнем матче группового турнира чемпионата Европы, который проходит в Киеве.

Счет матча – 5:0 в пользу украинской сборной, сообщает официальный сайт турнира.

Голы забивали Иван Кривошеенко (2), Евгений Шайдюк (2) и Анатолий Кицута (1).

Читайте такжеВ Киеве состоялся всемирный мини-футбольный Конгресс WMF

Эта победа позволила сборной Украины выиграть группу и выйти в плей-офф с первого места. В четвертьфинале украинцы сыграют с командой, занявшей второе место в группе B. Сейчас в ней сыграны не все матчи, и с Украиной в 1/4 финала могут встретиться Румыния, Испания или Англия.

Помимо этого, выход в четвертьфинал гарантировал украинцам участие в чемпионате мира по мини-футболу.

Турнирная таблица группы А:

1. Украина – 4 матча, 9 очков, разница мячей 14:7

2. Черногория – 4, 9, 8:6

3. Италия – 4, 7, 12:10

4. Словакия – 4, 4, 8:9

5. Бельгия – 4, 0, 4:14

Напомним, на чемпионате Европы по мини-футболу выступают 20 команд, которые разведены на четыре группы. По две лучшие квалифицируются в плей-офф и сыграют в четвертьфиналах.