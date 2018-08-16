Сборная Украины по мини-футболу разгромила Черногорию на домашнем Евро и вышла в 1/4 финала
Сборная Украины по мини-футболу крупно победила Черногорию в последнем матче группового турнира чемпионата Европы, который проходит в Киеве.
Счет матча – 5:0 в пользу украинской сборной, сообщает официальный сайт турнира.
Голы забивали Иван Кривошеенко (2), Евгений Шайдюк (2) и Анатолий Кицута (1).
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Эта победа позволила сборной Украины выиграть группу и выйти в плей-офф с первого места. В четвертьфинале украинцы сыграют с командой, занявшей второе место в группе B. Сейчас в ней сыграны не все матчи, и с Украиной в 1/4 финала могут встретиться Румыния, Испания или Англия.
Помимо этого, выход в четвертьфинал гарантировал украинцам участие в чемпионате мира по мини-футболу.
Турнирная таблица группы А:
1. Украина – 4 матча, 9 очков, разница мячей 14:7
2. Черногория – 4, 9, 8:6
3. Италия – 4, 7, 12:10
4. Словакия – 4, 4, 8:9
5. Бельгия – 4, 0, 4:14
Напомним, на чемпионате Европы по мини-футболу выступают 20 команд, которые разведены на четыре группы. По две лучшие квалифицируются в плей-офф и сыграют в четвертьфиналах.