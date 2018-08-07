Украина добыла первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике

Марьян Закальницкий завоевал золотую медаль в спортивной ходьбе.

23-летний украинец Марьян Закальницкий выиграл первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине. Украинец стал сильнейшим на дистанции 50 километров по спортивной ходьбе. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

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Марьян Закальницкий находился в группе преследователей по ходу первой половины дистанции, но затем примерно на 30-м километре совершил впечатляющий рывок, вышел в лидеры и начал отрываться.

В дальнейшем Закальницкий не подпустил конкурентов и даже увеличил отрыв. В итоге, именно он и стал чемпионом Европы.

Марьян стал первым чемпионом Европы по легкой атлетике в 2018 году. Ранее он никогда не брал медалей на крупных международных соревнованиях. Кроме этого, это первая медаль в истории Украины в спортивной ходьбе на 50 км.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по легкой атлетике проходит в Берлине с 6-го по 12 августа.