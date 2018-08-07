Украинка Старикова завоевала второе серебро на чемпионате Европы по велотреку

09:46, 07 августа 2018
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Елена Старикова / dinamo.kharkiv.ua

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в гите (индивидуальной велотрековой гонки на время), сообщает официальный сайт соревнований.

Это второе серебро украинки на этом турнире. Ранее она в паре с Любовью Басовой выиграла серебро в командном спринте в велотреке.

На счету сборной Украины уже 13 медалей (4 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая) на этом чемпионате Европы, что позволяет занимать 7-е место.

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Теги: #велоспорт