Украинка Старикова завоевала второе серебро на чемпионате Европы по велотреку
09:46, 07 августа 2018Другое
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Елена Старикова стала двукратной призеркой чемпионата Европы.
Елена Старикова / dinamo.kharkiv.ua
Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в гите (индивидуальной велотрековой гонки на время), сообщает официальный сайт соревнований.
Это второе серебро украинки на этом турнире. Ранее она в паре с Любовью Басовой выиграла серебро в командном спринте в велотреке.
На счету сборной Украины уже 13 медалей (4 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая) на этом чемпионате Европы, что позволяет занимать 7-е место.
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