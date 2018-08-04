Украинские велосипедисты-трековики завоевали золото и серебро в первый день ЧЕ

Роман Гладыш стал лучшим в скратче, Любовь Басова и Елена Старикова - серебро в спринте.

В первый день объединенного чемпионата Европы по олимпийским видам спорта украинские велосипедисты-трековики завоевали золто и серебро.

Роман Гладыш стал лучшим в скратче - гонке по очкам - сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен на последнем круге гонки обогнал француза Адриена Гареля и Тристана Марге из Швейцарии.

В женском спринте Любовь Басова и Елена Старикова проиграли дуэту из России (33,108 секунд против 32,452) и завоевали серебро.

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Ранее, на объединенном чемпионате Европы по олимпийскм видам спорта пловец Михаил Романчук принес украине "золото" на дистанции 400 метров. А дуэт в синхронном плавании завоевал серебро в технической программе.

Таким образом, на счету сборной Украины 2 золотые и 2 серебряные награды.

Первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта (объединенный чемпионат по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону) проходит в шотландском Глазго и немецком Берлине с 3-го по 12 августа.