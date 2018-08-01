Серена Уильямс потерпела крупнейшее поражение в карьере

Впервые в своей карьере Серена выиграла за матч всего один гейм.

Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Серена Уильямс потерпела унизительное поражение в поединке против британки Йоханны Конты в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продлился 52 минуты. Уильямс уступила в обоих сетах 1:6 и 0:6. Впервые в своей карьере американка взяла всего один гейм за матч.

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По ходу встречи американская теннисистка допустила 7 двойных ошибок и проиграла шесть своих подач. В общей сложности Серена сумела взять лишь один гейм, проиграв во втором сете всухую.

Серена Уильямс покинула турнир в первом же раунде.

Серена Уильямс (США) — Йоханна Конта (Великобритания) 0:2 (1:6, 0:6)

Напомним, 9 марта Уильямс вернулась на корт после 13-месячного перерыва в связи с рождением ребенка. В начале июля американка дошла до финала Уимблдона, где уступила Анжелике Кербер.