Украинские дзюдоисты выиграли две медали на этапе Гран-при в Загребе

Награды нашей команде принесли тяжеловесы Яков Хаммо и Елизавета Каланина.

В заключительный день соревнований на Гран-при по дзюдо в Загребе украинцы завоевали две медали. Наши тяжеловесы Яков Хаммо (+100 кг) и Елизавета Каланина (+78 кг) выиграли малые финалы в своих весовых категориях и принесли нашей сборной две бронзы.

Как сообщили УНИАН в Федерации дзюдо Украины, Каланина на старте выиграла у Гульшан Иссановой (Казахстан). В следующем поединке украинка не сумела одолеть Марину Слуцкую из Беларуси, поэтому была вынуждена участвовать в "утешительной" сетке. Очередная победа над Ларисой Церич из Боснии и Герцеговины вывела Елизавету в малый финал. В поединке за "бронзу" оппонентка из Турции Кайра Саит из-за травмы не смогла принять участие. Неявка соперницы автоматически принесла Каланиной бронзу.

Читайте такжеУкраинцы завоевали золото и серебро в первый день Гран-при по дзюдо в Загребе

Яков Хаммо уверенно одолел в малом финале австийца Стефана Хегуя, выиграв схватку иппоном за 2 минуты до окончания схватки. Для победы украинцу понадобилось менее двух минут. Турнирный путь сложился для нашего дзюдоиста так: на старте он выбил из борьбы словенца Энея Маринича, затем - Бекболота Товтогонова с Кыргызстана, затем - Инала Тасоева из России. Правда, в полуфинале Хаммо уступил грузину Гураму Тушишвили.

В шаге от награды остановился еще один украинец Даниил Гуцол (категория до 100 кг) из Запорожья, который стал пятым.

Напомним, с 27-го по 29 июля в Загребе проходил турнир серии «Гран-при». Этими соревнованиями наши дзюдоисты начали борьбу за лицензии Олимпийских игр в Токио-2020.

Как сообщал УНИАН, в первый день соревнований украинцы выиграли две медали- золото у Дарьи Билодид и серебро у Георгия Зантараи.

По информации организаторов этапа Гран-при в Загребе, в турнире приняли участие около 600 атлетов из 81 страны с 5 континентов. Украину представляли 19 спортсменов.