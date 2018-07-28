Сборная Украины по бейсболу выиграла турнир дивизиона С ЧЕ и вышла во второй дивизион В

Турнир завершился уверенной победой украинской команды во всех пяти матчах.

В Кропивницком завершился чемпионат Европы по бейсболу среди команд третьего по значимости Дивизиона С.

Сборная Украины одержала пять побед в пяти матчах, показала максимальный результат и вышла во второй по значимости Дивизион В, сообщает официальный сайт соревнований.

На групповом этапе соревнований хозяева турнира обыграли команды Эстонии (15:0), Грузии (12:1), Венгрии (9:3) и Румынии (13:0).

Самым напряженным стал финальный матч турнира, где встречались две лучвшие команды группового этапа - Украины и Румынии.

Несмотря на то, что игра группового этапа завершилась уверенной победой сборной Украины с крупным счетом, в финале борьба была куда более упорной. К тому же, свои коррективы в борьбу внес дождь, который прерывал ход матча и, в итоге, сократил его. Тем не менее, итоговое преимущество осталось за сборной Украины. По итогам 6 иннингов из 9, сборная Украины выиграла со счетом 3:2.

Любопытно, что в 7 иннинге румыны набрали 3 очка и вышли вперед (3:5), но иннинг доигран не был из-за обрушившегося на Кропивницкий ливня. В итоге, комиссар турнира от Европейской федерации бейсбола, согласно правилам игры, принял решение закончить матч досрочно и присудить победу украинской команде.

В следующем розыгрыше чемпионата Европы наши бейсболисты сыграют в Дивизионе В - втором по значимости турнире европейского первенства..