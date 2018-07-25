Американская теннисистка обвинила антидопинговые службы в дискриминации
14:04, 25 июля 2018Другое
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Теннисистка не в первый раз жалуется на проблему частых проверок.
Серене Уильямс слишком часто предлагают сдать тест на допинг / usopen.org
Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на то, что у нее слишком часто берут пробы на допинг.
Она назвала это дискриминацией, сообщает Спорт-Экспресс.
Теннисистка не в первый раз жалуется на эту проблему.
Ранее сообщалось, что 14 июня 36-летняя спортсменка отказалась сдавать допинг-тест и вступила в конфликт с офицером.
- И снова этот день настал - день "случайных" допинг- тестов, и снова его прохожу я, - написала спортсменка в Твиттере. - Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта.
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