Американская теннисистка обвинила антидопинговые службы в дискриминации

Теннисистка не в первый раз жалуется на проблему частых проверок.

Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на то, что у нее слишком часто берут пробы на допинг.

Она назвала это дискриминацией, сообщает Спорт-Экспресс.

Теннисистка не в первый раз жалуется на эту проблему.

Ранее сообщалось, что 14 июня 36-летняя спортсменка отказалась сдавать допинг-тест и вступила в конфликт с офицером.

- И снова этот день настал - день "случайных" допинг- тестов, и снова его прохожу я, - написала спортсменка в Твиттере. - Уже было доказано, что я прохожу тестирование чаще остальных игроков. Дискриминация? Думаю, это так, но я хотя бы поддерживаю чистоту спорта.