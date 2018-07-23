Украинка Арнаутова заняла 11 место на ЧМ по прыжкам в воду с метрового трамплина в Киеве

В столице Украины продолжается юниорское мировое первенство по прыжкам в воду.

В Киеве завершился второй соревновательный день чемпионата мира по прыжкам в воду среди юниоров, где украинка Анна Арнаутова вышла в финал на метровом трамплине.

Украинка заняла 11-е место среди 12-ти участниц, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша спортсменка набрал 306,15 балла за свои прыжки.

Чемпионкой мира в этой дисциплине стала Шиюн Лаи из Китая - 372,75 балла, 2-е место у Хэйли Эрнандес из США (347,45), третье - у Елизаветы Кансо из России (343,45).

В соревнованиях у юниоров на 3-метровм трамплине представителей Украины в финале не было.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по прыжкам в воду проходит в Киеве с 22 по 29 апреля.