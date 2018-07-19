Сборная Украины завоевала бронзу на командном чемпионате Европы по дзюдо в России

Соревнования в подобном формате проходили впервые.

Сборная Украины завоевала бронзу на первом в истории командном чемпионате Европы по дзюдо, который проходил в российском Екатеринбурге.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо Украины.

Соревнования проходили в формате "стенка на стенку", когда в одном поединке участвуют по три спортсмена и три спортсменки. Полный же состав команды мог достигать 12 дзюдоистов (по двое в категории).

Читайте такжеМОК добавил в программу Олимпиады-2022 шесть дисциплин

Украина делегировала восемь спортсменов. Авторами "бронзового" успеха украинской команды стали: Мария Скорая (вес до 57 кг, Запорожье), Ирина Хрящевская (до 70 кг, Киев), Елизавета Каланина (свыше 70 кг, Кременчуг), Галина Тарасова (свыше 70 кг, Запорожье), Геворг Манукян (до 73 кг, Киев), Виталий Шепель (до 90 кг, Запорожье), Александр Гордиенко (свыше 90 кг, Одесса) и Андрей Колесник (свыше 90 кг, Киев).

Согласно установленного организаторами призового фонда, сборная Украины получила 10 тысяч евро, что равняется выигрышу третьего призового места (за первое место давалось 30 тысяч, за второе - 20 тысяч евро).

Следует добавить, что золотые награды чемпионата Европы завоевала сборная Германии, серебро - у команды Нидерландов. Кроме Украины, еще одно бронзовое место - у россиян (поединка за 3-е место на турнире не предусмотрено).