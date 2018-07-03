Украинка Стребкова финишировала второй в беге на 3 тысячи метров с препятствиями в Венгрии

Быстрее нее пробежала лишь эфиопка Войншет Анса.

Украинская легкоатлетка Наталья Стребкова оказалась в тройке лучших в беге на 3 тысячи метров с препятствиями.

На турнире Gyulai István Memorial, который проходит в Венгрии, спортсменка финишировала на 2-м месте, сообщает SportArena.

Быстрее нее прибежала лишь эфиопка Войншет Анса.

Примечательно, что результат этого забега стал для Стребковой лучшим в карьере. Ее результат — 9.41,31 минут, эфиопка оказалась быстрее нее лишь на 0,5 секунды (9.40,89 минут).

Ранее украинка финишировала на 2-м месте в беге на 3000 метров на турнире во французском Эрувилле.

Что касается остальных результатов соревнований в Будапеште среди украинцев, то Андрій Проценко занял 8-е место в соревнованиях по прыжкам в высоту (результат — 2,22 метра).

Стипль-чез — в лёгкой атлетике бег на 3000 метров с препятствиями.