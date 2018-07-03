Украинка Стребкова финишировала второй в беге на 3 тысячи метров с препятствиями в Венгрии
14:50, 03 июля 2018Другое
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Быстрее нее пробежала лишь эфиопка Войншет Анса.
Стребкова во второй раз подряд попала в призеры крупного международного турнира / sportarena.com
Украинская легкоатлетка Наталья Стребкова оказалась в тройке лучших в беге на 3 тысячи метров с препятствиями.
На турнире Gyulai István Memorial, который проходит в Венгрии, спортсменка финишировала на 2-м месте, сообщает SportArena.
Быстрее нее прибежала лишь эфиопка Войншет Анса.
Примечательно, что результат этого забега стал для Стребковой лучшим в карьере. Ее результат — 9.41,31 минут, эфиопка оказалась быстрее нее лишь на 0,5 секунды (9.40,89 минут).
Ранее украинка финишировала на 2-м месте в беге на 3000 метров на турнире во французском Эрувилле.
Что касается остальных результатов соревнований в Будапеште среди украинцев, то Андрій Проценко занял 8-е место в соревнованиях по прыжкам в высоту (результат — 2,22 метра).
Стипль-чез — в лёгкой атлетике бег на 3000 метров с препятствиями.
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