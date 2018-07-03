Свитолина может подняться в рейтинге WTA после поражения в первом круге Уимблдона
Элина Свитолина неожиданно для всех вылетела уже на старте престижного турнира в Уимблдона. Она потерпела поражение от 57-й ракетки мира Татьяны Марии.
Несмотря на фиаско, у украинки есть шансы не только сохранить за собой пятую позицию в рейтинге WTA, но и подняться на одну вверх, сообщает Isport.
Дело в том, что у прошлогодней победительницы Гарбиньи Мугурусы, которая на момент старта Уимблдона-2018 занимала четвертое место классификации, сгорели 2000 очков.
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Таким образом, в случае ее невыхода в полуфинал, наша теннисистка опередит испанку в табеле.
Однако существует также угроза со стороны Петры Квитовой, Каролины Плишковой, Мэдисон Киз, Анжелик Кербер и Юлии Гергес – эти теннисистки также могут обойти Элину Свитолину благодаря успешному выступлению на третьем в сезоне турнире Большого шлема.