Свитолина может подняться в рейтинге WTA после поражения в первом круге Уимблдона

Все зависит от выступлений ныне 4-й в мире испанки Мугурусы, а также преследовательниц украинки в классификации.

Элина Свитолина неожиданно для всех вылетела уже на старте престижного турнира в Уимблдона. Она потерпела поражение от 57-й ракетки мира Татьяны Марии.

Несмотря на фиаско, у украинки есть шансы не только сохранить за собой пятую позицию в рейтинге WTA, но и подняться на одну вверх, сообщает Isport.

Дело в том, что у прошлогодней победительницы Гарбиньи Мугурусы, которая на момент старта Уимблдона-2018 занимала четвертое место классификации, сгорели 2000 очков.

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Таким образом, в случае ее невыхода в полуфинал, наша теннисистка опередит испанку в табеле.

Однако существует также угроза со стороны Петры Квитовой, Каролины Плишковой, Мэдисон Киз, Анжелик Кербер и Юлии Гергес – эти теннисистки также могут обойти Элину Свитолину благодаря успешному выступлению на третьем в сезоне турнире Большого шлема.