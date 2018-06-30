Украинская легкоатлетка Левченко заняла 3-е место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже

Левченко с третьей попытки преодолела планку на высоте 1,97 метра.

Украинка Юлия Левченко заняла третье место в секторе по прыжкам в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги», который состоялся 30 июня в Париже (Франция).

Левченко с третьей попытки преодолела планку на высоте 1,97 метров, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Эта высота стала ее лучшим результатом нынешнего сезона. Бельгийке Нафиссату Тиам, которая была второй, она уступила лишь по попыткам.

Еще одна украинка Екатерина Табашник с результатом 1,94 метра заняла 6-е место.

Победила с лучшим результатом сезона в мире и рекордом соревнований Мария Ласицкене из России (2,04 м).

Алексей Касьянов соревновался в троеборье (дисциплина не входит в число «бриллиантовых»). По сумме трех видов он набрал 2643 очка (прыжки в длину – 7,53 м; толкание ядра – 14,18 м; 110 метров с барьерами – 14,10 с).

Победил француз Кевин Майер (2860 очков).