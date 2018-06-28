Украинка Костюк не сумела попасть в основную сетку Уимблдонского турнира

Наша спортсменка уступила в квалификации испанке Соррибес-Тормо.

В предместье Лондона завершился финальный матч квалификационного соревнования к Уимблдонскому теннисному турниру, в котором украинка Марта Костюк встречалась с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.

Матч завершился со счетом 7:5, 7:6 (5) в пользу испанки, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 1 час 49 минут.

Украинка и испанка оказались довольно конкурентными соперницами, не отпуская друг друга в отрывы и сохраняя равнуюу борьбу и интригу до конца. Тем не менее, в концовках обеих партий испанке повезло чуть больше. Первая партия завершилась победой Соррибес-Тормо в полных 12 геймах - 7:5, а во второй для определения лучшей понадобился тай-брейк. Но и здесь, при счете 6:6 в решающем гейме чуть удачливее оказалась соперница украинки - 7:5 в гейме и 7:6 в партии.

Таким образом, в основную сетку Уимблдона-2018 через квалификационный турнир не пробился ни один представитель Украины. Ранее из борьбы выбыли Даяна Ястремская и Илья Марченко, а в парном разряде - Денис Молчанов.

Как сообщал УНИАН, Уимблдонский турнир-2018 пройдет со 2 по 15 июля.