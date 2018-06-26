Украинская гимнастка на соревнованиях в Турции завоевала 5 золотых медалей (видео)
11:20, 26 июня 2018Другое
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Кристина Пограничная завоевала 5 золотых наград из 5-ти возможных.
Кристина Пограничная / ukraine-rg.com.ua
Лидер юниорской сборной Украины по художественной гимнастике Кристина Пограничная завоевала 5 золотых наград на турнире Istanbul Rhythmic Cup.
Об этом сообщила Федерация художественной гимнастики Украины.
Замечательные выступления позволили Пограничной стать победительницей многоборья в своей категории. Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.
Также Пограничная показала лучшие выступления с обручем, мячом, булавами и лентой среди всех юниорок.
В итоге украинка завоевала 5 золотых медалей из пяти возможных.
Как сообщал УНИАН, в понедельник дзюдоистка Елизавета Каланина и каратистка Анжелика Терлюга получили награды НОК лучшим спортсменам месяца.
Украинская гимнастка стала абсолютной победительницей на турнире Istanbul Rhythmic Cup
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