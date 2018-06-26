Украинская гимнастка на соревнованиях в Турции завоевала 5 золотых медалей (видео)

11:20, 26 июня 2018
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Кристина Пограничная / ukraine-rg.com.ua

Об этом сообщила Федерация художественной гимнастики Украины.

Замечательные выступления позволили Пограничной стать победительницей многоборья в своей категории. Второе место заняла еще одна украинка Анастасия Кузнецова, а третьей стала россиянка Ангелина Гильдт.

Также Пограничная показала лучшие выступления с обручем, мячом, булавами и лентой среди всех юниорок.

В итоге украинка завоевала 5 золотых медалей из пяти возможных.

Как сообщал УНИАН, в понедельник дзюдоистка Елизавета Каланина и каратистка Анжелика Терлюга получили награды НОК лучшим спортсменам месяца.

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Теги: #художественная гимнастика#Кристина Пограничная