4-кратная олимпийская чемпионка по биатлону Домрачева завершила карьеру

Об этом она заявила на пресс-конференции в Минске.

Белорусская биатлонистка, четрыехкратная чемпионка Олимпийских игр Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры.

О своем решении она заявила на пресс-конференции в Минске, сообщает «Прессбол». 31-летняя уроженка Минска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира-2014/15 и пяти «Малых хрустальных глобусов». За свою карьеру она одержала 34 победы на этапах Кубка мира.

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В июле 2016 года Дарья Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, а 1 октября того же года родила дочь Ксению.

На Олимпиаде в Пхёнчхане Дарья выиграла золото в эстафете и серебро в масс-старте.

Домрачева — единственная женщина, удостоенная звания Героя Беларуси.