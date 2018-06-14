В киевском Гидропарке определились чемпионы Украины по пляжному гандболу

Золото среди мужчин завоевала сборная Волынской области, а среди женщин - харьковская "Первая столица".

В киевском Гидропарке на главной арене «Города Спорта» состоялся чемпионат Украины по пляжному гандболу среди женщин и мужчин.

В течение пяти дней около 200 спортсменов соревновались на столичном песке за национальное первенство, сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.

В женском финале встречались прошлогодний чемпион “Первая Столица” (Харьковская область) и “Галичанка” (Львов). Победителем решающей дуэли стали харьковчанки, которые выиграли со счетом 2-0.

Женская игра за бронзу “Днепрянка” (Херсон) - ”Спартак” (Киев) была более интригующая. Первый сет уверенно выиграли херсонские спортсменки, а во втором - спартаковки переломили ход встречи в свою пользу. В серии буллитов больше повезло “Днепрянке”.

Кульминацией стал мужской финал, который превратился в дерби между земляками - сборной Волынской области и командой из города Нововолынск. Игра держала зрителей в напряжении до последней секунды.

Героем первого сета стал 18-летний вратарь команды Нововолынск - Максим Лобчук, который сделал больше десяти невероятных сейвов и не оставил никаких шансов на победу соперникам. Первый сет - 18-6 за Нововолынском.

Второй сет прошел в очень напряженной борьбе. Нововолынск постоянно был впереди, но, взяв тайм-аут в конце сета, тренер сборной Волынской области внес коррективы в игру и переломил ход поединка. В результате - 16-14 и серия буллитов, в которой выиграла сборная Волынской области.

В мужском бронзовом финале “Портовик” из города Южный спокойно разобрался со своим оппонентом “БВУФК” (город Бровары), выиграв со счетом 2-0.

Результаты чемпионата Украины:

Женщины:

1. Первая Столица Харьковская обл

2. Галичанка Львов

3. Днепрянка Херсон

4. Спартак Киев

5. Херсонская обл

Мужчины:

1. Волынская обл

2. Нововолынск

3. Портовик Южное

4. БВУФК Бровары

5. Харьковская обл

Лучшие игроки по номинациям:

Женщины:

Лучший бомбардир — Анна Дябло (Днепрянка);

Лучший вратарь — Елизавета Гилязетдинова (Галичанка);

Лучший защитник — Валерия Зоря (Первая Столица);

Лучший игрок — Ольга Лаюк (Первая Столица);

Мужчины:

Лучший бомбардир — Максим Олексюк (Волынская обл);

Лучший вратарь — Максим Лобчук (Нововолынск);

Лучший защитник — Николай Шнит (Волынская обл);

Лучший игрок — Виталий Горовой (Портовик).