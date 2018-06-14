В киевском Гидропарке определились чемпионы Украины по пляжному гандболу
В киевском Гидропарке на главной арене «Города Спорта» состоялся чемпионат Украины по пляжному гандболу среди женщин и мужчин.
В течение пяти дней около 200 спортсменов соревновались на столичном песке за национальное первенство, сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.
В женском финале встречались прошлогодний чемпион “Первая Столица” (Харьковская область) и “Галичанка” (Львов). Победителем решающей дуэли стали харьковчанки, которые выиграли со счетом 2-0.
Женская игра за бронзу “Днепрянка” (Херсон) - ”Спартак” (Киев) была более интригующая. Первый сет уверенно выиграли херсонские спортсменки, а во втором - спартаковки переломили ход встречи в свою пользу. В серии буллитов больше повезло “Днепрянке”.
Кульминацией стал мужской финал, который превратился в дерби между земляками - сборной Волынской области и командой из города Нововолынск. Игра держала зрителей в напряжении до последней секунды.
Героем первого сета стал 18-летний вратарь команды Нововолынск - Максим Лобчук, который сделал больше десяти невероятных сейвов и не оставил никаких шансов на победу соперникам. Первый сет - 18-6 за Нововолынском.
Второй сет прошел в очень напряженной борьбе. Нововолынск постоянно был впереди, но, взяв тайм-аут в конце сета, тренер сборной Волынской области внес коррективы в игру и переломил ход поединка. В результате - 16-14 и серия буллитов, в которой выиграла сборная Волынской области.
В мужском бронзовом финале “Портовик” из города Южный спокойно разобрался со своим оппонентом “БВУФК” (город Бровары), выиграв со счетом 2-0.
Результаты чемпионата Украины:
Женщины:
1. Первая Столица Харьковская обл
2. Галичанка Львов
3. Днепрянка Херсон
4. Спартак Киев
5. Херсонская обл
Мужчины:
1. Волынская обл
2. Нововолынск
3. Портовик Южное
4. БВУФК Бровары
5. Харьковская обл
Лучшие игроки по номинациям:
Женщины:
Лучший бомбардир — Анна Дябло (Днепрянка);
Лучший вратарь — Елизавета Гилязетдинова (Галичанка);
Лучший защитник — Валерия Зоря (Первая Столица);
Лучший игрок — Ольга Лаюк (Первая Столица);
Мужчины:
Лучший бомбардир — Максим Олексюк (Волынская обл);
Лучший вратарь — Максим Лобчук (Нововолынск);
Лучший защитник — Николай Шнит (Волынская обл);
Лучший игрок — Виталий Горовой (Портовик).