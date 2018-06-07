Мужская сборная Украины по гандболу с победы стартовала на турнире в Италии

Иван Фучеджи удачно дебютировал на должности главного тренера.

Мужская сборная Украины по гандболу одержала победу над сборной Латвии 29:22 (14:13) в стартовом матче турнира Adriatic Cup-2018.

Для Ивана Фучеджи это был первый матч после назначения главным тренером украинской национальной команды, сообщает Xsport.

В начале матча сборная Украины повела 2:0, а затем добилась преимущества в три гола. Латвийцы ответили серией удачных атак и вырвались вперед 10:8, но завершился первый тайм все же в пользу команды Фучеджи 14:13. После перерыва сборная Украина сумела увеличить отрыв (25:19, 28:20) и довела матч до уверенной победы – 29:22.

Обе сборные приехали на турнир без ряда ведущих исполнителей. В составе украинцев не было Чуприны, Онуфриенко, Жука. Латвия играла без Криштопанса, Юрджса.

Международный турнир с участием 4 национальных сборных проходит с 7 по 9 июня в итальянских городах Кьети и Читта-Сант-Анджело.