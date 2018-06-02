В Киеве состоялся Олимпийский день-2018 с рекордным количеством участников

Олимпийский день проводится ежегодно почти в 200 странах мира и посвящается дню создания Международного Олимпийского Комитета,

Сегодня на Оболонской Набережной по инициативе Национального олимпийского комитета Украины, Министерства молодежи и спорта Украины и Киевской городской государственной администрации развернулось настоящее спортивное мероприятие, которое собрало рекордное кілткість участников - около 7 тысяч.

Олимпийский день-2018, который проводится ежегодно почти в 200 странах мира и посвящается дню создания Международного Олимпийского Комитета, подарил участникам много интересностей и подарков, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич, начальник управления молодежи и спорта Департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Вадим Гутцайт, Чрезвычайные и Полномочные Послы Аргентинской Республики в Украине Хосе Альберто Алонсо и Японии в Украине Шігекі Сумме и прославленные олимпийцы Украины. На сцене почетные гости вместе со спортсменами составили олимпийские кольца, что символизировало начало замечательного олимпийского праздника.

Гостей Олимпийского дня ждала большое количество конкурсов, спортивных активностей, автограф-сессии и концертные номера. Они смогли ближе познакомиться с новыми видами спорта, которые включены в программу III Юношеских Олимпийских игр-2018: попробовать свои силы в каратэ, скалолазании, получить уроки аргентинских танцев. Великолепную поддержку развлекательно-спортивной программы обеспечили прекрасные аниматорами «PZTV» и ведущие «BLA BLA BLA».

Представители одного из новых видов олимпийской программы – брейк-дансу провели для всех желающих Олимпийскую зарядку. В составе команды - двукратный чемпион мира по брейк-дансу среди детей Андрей Кияница.

Изюминкой Олимпийского дня стали интерактивные мастер-классы на спортивных площадках, которые собрали немалое количество маленьких ценителей бокса, спортивной гимнастики, греко-римской борьбе, современному пятиборью, фехтованию. Каждый из них смог получить азы от наших Олимпийских медалистов: Дениса Беринчика, Олега Верняева, Жана Беленюка, Павла Тимощенко, Яны Шемякиной.

В этот день спортивные болельщики имели прекрасную возможность пообщаться, сфотографироваться, взять автограф у таких известных украинских спортсменов как Григорий Крисс, Александр Волков, Лилия Подкопаева, Эльбрус Тедеев, Наталья Добрынская, Александр Абраменко, Елена Говорова, Анна Сорокина, Елена Пахольчик, Елена Яценко, Наталья Ляпина, Илья Кваша, Георгий Зантарая, Влад Гераскевич, Дмитрий Мицак, Дарья Белодед, Юлия Прокопчук, Глеб Мостовенко, Владислав Грико и многих других.

Более того, каждый желающий присоединился к традиционного символического забега вместе с чемпионами и призерами Олимпийских игр и получил олимпийские подарки. Старт забегу дал серебряный призер Олимпийских игр по плаванию, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Денис Силантьев.

Отметим, Олимпийский день является массовым культурно-спортивным мероприятием, охватывающей все регионы страны: областные центры, города, поселки, села, детские лагеря. После старта в Киеве он будет шагать по разным уголкам Украины.