Матч завершился проигрышем "всухую" со счетом 0:3.

В Ивано-Франковске завершился матч предпоследнего 5-го тура группового этапа Золотой Евролиги среди женских национальных сборных, в котором команда Украины "всуху.ю" проиграла Болгарии.

Матч завершился со счетом 0:3 - 18:25, 20:25 и 22:25, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался 1 час и 13 минут.

Подопечные Гария Егиазарова так и не смогли навязать соперницам свою игру, лишь в третьем сете набрав более 20 очков, но вновь проиграв концовку.

Таким образом, с учетом того, что в другом матче группы А сборная Азербайджана выиграл в гостях у команды Португалии - 1:3, украинки потеряли все шансы на завоевание 1-2 места в группе и выход в "Финал четырех" турнира.

Последний матч в турнире сборной Украины предстоит провести 6 июня, здесь же, в Ивано-Франковске, против команды Азербайджана. Начало матча - в 17.00