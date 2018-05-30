Мужская сборная Украины по волейболу проиграла Нидерландам в Золотой Евролиге

Игра завершилась со счетом 2:3.

В Ивано-Франковске завершился матч 4-го тура группового этапа Золотой Евролиги, в котором, сборная Украины принимала команду Нидерландов и проиграла в упорнейшей борьбе.

Матч завершился на тай-бреке в пятой партии - 2:3, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Украинцы выиграли первую (25:22) и четвертую (25:23) партии, но проиграла вторую (17:25) и третью (20:25), а также решающую пятую (10:15) партии.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут.

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Самым результативным игроком матча стл волейболист сборной Нидерландов Нимир Абдель-Азиз, на счету которого 23 очка (8 брейк-поинта). На счету самого результативного игрока сборной Украины Олега Плотницкого 19 очков (4 брейк-поинта).

Таким образом, на счету сборной Украины 2 победи при 2 поражениях, 6 очков в таблице и 3-е место в группе, вслед за сборными Турции (11) и Нидерландов (7).

Впереди у команды еще матчи с командами Словении (3 июня) и Турции (6 июня).