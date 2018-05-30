Определился состав сборной Украины по художественной гимнастике на Чемпионат Европы

Турнир в испанской Гвадалахаре пройдет с 1 по 3 июня.

С 1 по 3 июня в испанской Гвадалахаре пройдет Чемпионат Европы 2018 года по художественной гимнастике.

По решению тренерского состава Украину на соревнованиях представят лидер сборной Влада Никольченко, Ева Мелещук, лидеры юниорской сборной Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко, сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины.

Также в Испании будет представлена сборная команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Возняк, Валерии Ханиной, Дианы Мижерицкой, Дарьи Кобец, Алины Быхно и Татьяны Довженко (Валерия Юзьвяк — запасная).

На Чемпионате Европы пройдет командное первенство по сумме 2 видов групповых упражнений и 6 лучших оценок юниорок (из 8). У групповичек и юниорок также пройдут финалы в отдельных видах (в финалах — одна юниорка от страны).

У личниц-сеньорок пройдет лишь многоборье. На прошлом Чемпионате Европы наши грации завоевали максимальные две квоты на этот год в этом виде.