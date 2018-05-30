Определился состав сборной Украины по художественной гимнастике на Чемпионат Европы

15:31, 30 мая 2018
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Влада Никольченко возглавит сборную Украины на Чемпионате Европы/ ukraine-rg.com.ua

По решению тренерского состава Украину на соревнованиях представят лидер сборной Влада Никольченко, Ева Мелещук, лидеры юниорской сборной Кристина Пограничная и Виктория Оноприенко, сообщает официальный сайт Федерации гимнастики Украины

Также в Испании будет представлена сборная команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Возняк, Валерии Ханиной, Дианы Мижерицкой, Дарьи Кобец, Алины Быхно и Татьяны Довженко (Валерия Юзьвяк — запасная).

На Чемпионате Европы пройдет командное первенство по сумме 2 видов групповых упражнений и 6 лучших оценок юниорок (из 8). У групповичек и юниорок также пройдут финалы в отдельных видах (в финалах — одна юниорка от страны).

У личниц-сеньорок пройдет лишь многоборье. На прошлом Чемпионате Европы наши грации завоевали максимальные две квоты на этот год в этом виде.

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Теги: #сборная Украины#чемпионат Европы#художественная гимнастика