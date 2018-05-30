Украинская теннисистка Козлова проиграла чешке Синяковой во втором круге "Ролан Гаррос"

Наша спортсменка уступила в упорнейшей борьбе в трех партиях.

В Париже завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису - Ролан Гаррос, в котором украинка Катерина Козлова уступила тезке Синяковой из Чехии.

Матч завершился со счетом 7:6 (4), 4:6, 4:6, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра продолжалась 2 часа 18 минут.

За это время наша спортсменка выполнила 3 эйса, против 2 - у соперницы. Также она совершила 3 двойные ошибки, столько же, сколько и Синякова.

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По общему количеству выигранных розыгрышей мячей украинка заметно уступила сопернице - 85 против 103.

Козлова стала второй украинкой, которая выбыла из числа претендентов на титул победительницы Ролан Гаррос-2018 после Катерины Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свой матч 2-го круга выиграла Элина Свитолина.

Завтра игры 2-го круга проведут Леся Цуренко и единственый представитель Украины в мужском одиночном разряде Сергей Стаховский.