Олимпийская чемпионка биатлонистка Джима приняла решение о продолжении карьеры

Готовиться к сезону спортсменка будет под руководством экс-тренера женской сборной Украины Уроша Велепеца, который не стал продлевать контракт с украинской федерацией и сейчас возглавил сборную Словении

Накануне состоялась встреча президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака с лидером женской команды прошлого сезона Юлией Джимой, по результатам которой спортсменка приняла решение о продолжении спортивной карьеры и выступлениях в составе сборной Украины.

При этом готовиться к сезону Юля будет под руководством экс-тренера женской сборной Украины Уроша Велепеца, который не стал продлевать контракт с украинской федерацией и сейчас возглавил сборную Словении, сообщает Biathlon.com.ua.

На свой первый тренировочный сбор Юлия Джима отправится уже 18 мая.

По итогам встречи Брынзак отметил:

- С момента окончания сезона и до сегодняшнего дня мы провели немало бесед с Джимой, во время которых я пытался убедить Юлю в том, что завершать сейчас карьеру слишком рано, и что она вышла на тот уровень, который позволяет достичь еще многого в биатлоне. И я очень рад, что мы нашли общий язык и что Юля продолжит защищать честь Украины на соревнованиях самого высокого уровня. Считаю, что в предстоящем олимпийском цикле Джима будет лидером сборной и вместе мы сможем создать боеспособную команду с прицелом на Пекин-2022.

Мы пришли к общему мнению в вопросе предсезонной подготовки с целью сделать ее максимально эффективной: поскольку Джиме подошла методика тренировок Уроша Велепеца, который вывел ее на новый качественный уровень результатов, и спортсменка доверяет этому тренеру, мы договорились с самим Урошем и со словенской федерацией, о том, что подготовительную работу Юля будет проходить в составе словенской сборной, по аналогии с тем, как в прошлое межсезонье с нашими девушками готовился Яков Фак. Что касается выступлений Джимы на летних стартах – чемпионате Украины и чемпионате мира – пока этот вопрос не решен. В ближайшие дни нам будет представлен детальный план ее подготовки, после чего можно будет говорить об этом более предметно, - добавил президент ФБУ.

Юлия Джима является олимпийской чемпионкой в эстафете Сочи-2014. Также в ее активе 4 золота чемпионата Европы, на мировых первенствах она дважды брала серебро.

На Олимпиаде Пхенчхан-2018 сборная Украины по биатлону не завоевала ни одной награды.