2 июня в Киеве пройдет Олимпийский день

Национальный олимпийский комитет Украины разработал собственную программу мероприятия, которое состоится на Оболонской набережной.

2 июня в столице состоится традиционный Олимпийский день - масштабное социально-спортивное мероприятие.

Это ежегодный праздник ко дню основания Международного Олимпийского комитета (23 июня 1894 года), который отмечают по всему миру. Национальный олимпийский комитет Украины разработал собственную программу мероприятия, которое состоится на Оболонской набережной, сообщает пресс-служба НОК Украины..

В рамках праздника пройдут мастер-классы звездных олимпийцев, где каждый желающий сможет попробовать себя в различных видах спорта.

Кроме того участников ждет зарядка с олимпийцами и разнообразные конкурсы и викторины, в которых можно будет выиграть олимпийские сувениры. Также будет действовать зона для фото - и автограф-сессий.

И, конечно, приверженцы здорового образа жизни смогут принять участие в традиционном символическом Олимпийском забеге. Его участники гарантированно получат подарочный олимпийский набор и памятный сертификат за подписью президента Международного Олимпийского Комитета Томаса Баха и главы Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.

Регистрация участников начнется в 09.30, начало активностей – в 10.00.

Отметим, что Олимпийский день охватит всю страну – мероприятия по этому случаю состоятся в каждом областном центре, а также во многих других городах, городках, поселках и селах.