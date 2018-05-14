Федерер вновь обошел Надаля и стал первой ракеткой мира
В обновленном рейтинге ATP от 14 мая швейцарский теннисист Роджер Федерер обошел испанца Рафаэля Надаля и занял первую строчку. На минувшей неделе Надаль проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале турнира в Мадриде и, таким образом, утратил лидерство в рейтинге ATP.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Лучший из украинцев, Александр Долгополов, поднялся на три позиции и теперь занимает 54-е место.
Рейтинг ATP:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670 очков
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770
6 (6). Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4540
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545
9 (9). Джон Иснер (США) – 3305
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930
...54 (57). Александр Долгополов (Украина) – 966
...130 (127). Сергей Стаховский (Украина) – 435
...272 (271). Илья Марченко (Украина) – 196