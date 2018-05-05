Мужская команда стала серебряными призерами по спортивной ходьбе на 50 км, а женская на этой же дистанции выиграла бронзу.

Украинцы выиграли две медали на старте командного чемпионата мира по спортивной ходьбе, который проходит 5-6 мая в Тайцане, Китай.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Мужская команда стала серебряными призерами по спортивной ходьбе на 50 км. За нее выступали Марьян Закальницкий (4-е место, 3:44.59 ч – личный рекорд; Киевская обл), Иван Банзерук (10-е место, 3:49.17 ч; Волынская обл.), Валерий Литанюк (15-е место, 3:53.05 ч – личный рекорд; Ивано-Франковская обл.), Андрей Гречковский (28-е место, 3:59.32 ч; Киевская обл.) и Игорь Сахарук (38-е место, 4:06.50 ч; Волынская обл.).

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Спортивная ходьба на 50 км среди женщин дебютировала на командных чемпионатах мира. Украинки выиграли на этой дистанции командную бронзу.

Быстрее всего из украинок финишировала Кристина Юдкина (12-е место; Ивано-Франковская обл.). При этом она установила национальный рекорд Украины – 4:22.15 час. Василиса Витовщик была 13-й (4:24.08 ч – личный рекорд; Волынская обл.), Алина Цвилий – 15-й (4:28.49 ч – личный рекорд; Киевская обл.), Людмила Шелест – 20-й (4:37.43 ч; Сумская обл.), а Ксения Радько – 21-й (4:38.23 ч; Сумская обл.).

Всего на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе разыграют медали в шести дисциплинах. Кроме 50 км, это 20 км среди женщин и мужчин, а также 10 км среди юниоров и юниорок.